4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بانتخابات البرلمان بدائرة البدرشين فى الجيزة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خوض كلا من عماد الدين عبد التواب أبو سريع الدرجلى، وحازم رياض جودة على، وعماد الدين أحمد أمام أحمد، والحفنى عبد المعز الشيخ محمد الحفنى، جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بدائرة البدرشين بجنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد إعلان فوز نادر عبده صديق محمد، بالمقعد الثالث بالدائرة. واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية. وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت فى ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته فى انتخابات حرة ونزيهة فى ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة. وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث أن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.

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