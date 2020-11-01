الخارجية تدعو المصريين في الخارج لطبع بطاقتي الاقتراع لانتخابات البرلمان المرحلة الثانية

دعت وزارة الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات غدًا، الاثنين 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقتى الاقتراع والتأكد من إرفاق جميع الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

وقال بيان لوزارة الخارجية إنه واستمرارًا للتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناءً على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، حيث من المقرر بدء المرحلة الثانية اعتبارًا من غد، ٢ نوفمبر الجارى وتشمل دوائر ١٣ محافظة هم القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء،

وأضاف البيان: "تستمر بعثاتنا فى الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 سعت 9 مساءً، واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج من خلال التأكد من قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين واتخاذه إجراءات التسجيل المسبق للإدلاء بالصوت فى البعثة، وعدم سابقة إدلائه بصوته فى لجنة أخرى، وذلك حتى يتم تسجيل عملية التصويت".

وتابع: "وبناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، تمت موافاة بعثاتنا فى الخارج بجميع المحاضر الخاصة بإجراءات فتح وغلق اللجان، وكشوف الناخبين، وإجراءات الفرز للنظامين الفردى والقوائم، فضلا عن الإجراءات الواجب اتباعها منذ بداية العملية الانتخابية، وعملية الفرز وإدخال النتائج على التطبيق المعد لذلك، وإجراءات حفظ جميع المستندات وإرسالها إلى لجنة تلقى نتائج المصريين بالخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزراة الخارجية".