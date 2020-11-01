قرار جمهوري بإنشاء جامعات المعرفة الدولية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 602 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

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