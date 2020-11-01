«مصر الخير»: تطوير 50 قاعة حضانة بالوادي الجديد

وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الوادي الجديد بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة وذلك لتطوير عدد 50 قاعة داخل 16 حضانة بمناطق الخارجة وباريس كمرحلة أولى.
وتشمل عمليات الصيانة والتطوير الانشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالاضافة الى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للاطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.
تم توقيع البروتوكول بحضور سهير عوض مدير برنامج الغارمين ممثلة عن مؤسسة مصر الخير وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ومحمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإلتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية التي تم تدريب المديرات والمعلمات/الميسرات عليه من خلال المشروع. والإلتزام بتطبيق المناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الأجتماعي.
وقالت سهير عوض إن مؤسسة مصر الخير تقوم بتنفيذ تطوير 50 قاعة داخل 16 حضانة بمدن الخارجة وباريس لعدد 13 حضانة بالخارجة و3 دور حضانة بباريس وذلك اطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم والذى يشمل تطويرالحضانات داخل 25 محافظة، حيث تقوم مؤسسة مصر الخير بتطوير قاعات داخل الحضانات في 8 محافظات هي: "الوادي الجديد وشمال سيناء والاقصر وقنا والمنيا والسويس والاسماعيلية ومرسي مطروح" وتقوم بتطوير 50 قاعة داخل كل محافظة.
وأكدت "عوض" أن مصر الخير تهدف من خلال تطوير الحضانات الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الاطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم وهذا كفيل برفع درجة أقبال الاطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة وهذا هدف في حد ذاته في ظل إنخفاض نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات بالحضانات.
وأشارت عوض الي أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتجهيز القاعات بالاثاث الخشبي الملائم للاطفال بالاضافة الى توفير الالعاب والوسائل التعليمية والترفيهية ما يساهم في تحقيق نواتج ومخرجات التعلم المختلفة وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
كما تقوم مصر الخير بتنفيذ الانشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفائتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للاطفال داخل قاعات الحضانة وبما يمكنهم من رفع وعي اولياء الامور بأهمية التحاق الطفل بالحضانة وأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل ومدى تأثيرها على الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للطفل مع عمل تقييم مستمر لكل البرامج والخدمات التى تقدم للطفل أو لفريق العمل داخل الحضانة لضمان استمرار مستوى الجودة المطلوب تطبيقه.
وقال محمد العديسى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، بأن البروتوكول تقدر اعتماداتة المالية بحوالى مليونى ونصف المليون جنية للمرحلة الأولى ، ويتضمن تصنيع غالبية الإثاثات اللازمة للتطوير من خلال مركز التكوين التابع لجمعية الأسر المنتجة بالمنطقة الصناعية بالخارجة إلى جانب عمل دورات تدريبية للعاملين بالحضانات يسبقهم رفع كفاءة العمليات الإنشائية لدور الحضانات.
لافتا بأن البروتوكول يتضمن تطوير ورفع كفاءة ٢٠٠ حضانة بمراكز المحافظة الإدارية، منها ٥٠ كمرحلة أولى.
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