«مصر الخير»: تطوير 50 قاعة حضانة بالوادي الجديد

وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الوادي الجديد بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة وذلك لتطوير عدد 50 قاعة داخل 16 حضانة بمناطق الخارجة وباريس كمرحلة أولى.

وتشمل عمليات الصيانة والتطوير الانشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالاضافة الى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للاطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

تم توقيع البروتوكول بحضور سهير عوض مدير برنامج الغارمين ممثلة عن مؤسسة مصر الخير وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ومحمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإلتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية التي تم تدريب المديرات والمعلمات/الميسرات عليه من خلال المشروع. والإلتزام بتطبيق المناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الأجتماعي.

وقالت سهير عوض إن مؤسسة مصر الخير تقوم بتنفيذ تطوير 50 قاعة داخل 16 حضانة بمدن الخارجة وباريس لعدد 13 حضانة بالخارجة و3 دور حضانة بباريس وذلك اطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم والذى يشمل تطويرالحضانات داخل 25 محافظة، حيث تقوم مؤسسة مصر الخير بتطوير قاعات داخل الحضانات في 8 محافظات هي: "الوادي الجديد وشمال سيناء والاقصر وقنا والمنيا والسويس والاسماعيلية ومرسي مطروح" وتقوم بتطوير 50 قاعة داخل كل محافظة.

وأكدت "عوض" أن مصر الخير تهدف من خلال تطوير الحضانات الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الاطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم وهذا كفيل برفع درجة أقبال الاطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة وهذا هدف في حد ذاته في ظل إنخفاض نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات بالحضانات.

وأشارت عوض الي أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتجهيز القاعات بالاثاث الخشبي الملائم للاطفال بالاضافة الى توفير الالعاب والوسائل التعليمية والترفيهية ما يساهم في تحقيق نواتج ومخرجات التعلم المختلفة وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

كما تقوم مصر الخير بتنفيذ الانشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفائتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للاطفال داخل قاعات الحضانة وبما يمكنهم من رفع وعي اولياء الامور بأهمية التحاق الطفل بالحضانة وأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل ومدى تأثيرها على الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للطفل مع عمل تقييم مستمر لكل البرامج والخدمات التى تقدم للطفل أو لفريق العمل داخل الحضانة لضمان استمرار مستوى الجودة المطلوب تطبيقه.

وقال محمد العديسى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، بأن البروتوكول تقدر اعتماداتة المالية بحوالى مليونى ونصف المليون جنية للمرحلة الأولى ، ويتضمن تصنيع غالبية الإثاثات اللازمة للتطوير من خلال مركز التكوين التابع لجمعية الأسر المنتجة بالمنطقة الصناعية بالخارجة إلى جانب عمل دورات تدريبية للعاملين بالحضانات يسبقهم رفع كفاءة العمليات الإنشائية لدور الحضانات.

لافتا بأن البروتوكول يتضمن تطوير ورفع كفاءة ٢٠٠ حضانة بمراكز المحافظة الإدارية، منها ٥٠ كمرحلة أولى.