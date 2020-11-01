لعشاق السفر إلى سيشيل وجزر المالديف.. "مصر للطيران" تطرح لكم أسعارًا خاصة

أعلنت مصر للطيران، عن طرح أسعار خاصة للسفر إلى كل من جزر المالديف وسيشل عن طريق أبو ظبي، بالتعاون مع شركاء مصر للطيران بالمشاركة بالرمز.

يأتي ذلك استكمالًا للحملة التشجيعية للسفر التي أطلقتها مصر للطيران تحت شعار "مش حنبطل نسافر".

ويمكن للعملاء شراء التذاكر بأسعار خاصة من جميع مكاتب الشركة حول العالم أو من خلال مركز الاتصالات في مصر 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

وتسيّر مصر للطيران تٌسير 14 رحلة أسبوعية بين القاهرة وأبو ظبي بأحدث طرازات الشركة الطائرة الايرباص A320Neo والبوينج B737-800 اللتين توفران رحابة في المقاعد.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.