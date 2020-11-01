التعليم : قرارات مفرحة قريبا بشأن رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة

جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تدنى رواتب العاملين بها.
سؤال عبد العال، جاء تعقيبا على ما طالب به النائب محمد أبو العينين، بضرورة إعادة النظر فى رواتب المعلمين فى المدارس الخاصة، مؤكدا أنها متدنية ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن مصر بها 9 آلاف مدرسة خاصة وراتب المعلم فيها يصل إلى 700 أو 800 جنيه.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن كل ما يتعلق بموضوع التعليم الخاص والدولى بما فيها المصروفات الدراسية ستكون محل دراسة، وسيتم وضع الحلول اللازمة لها قريبا.
وقال على عبد العال: "لا يجب أن نترك التعليم الخاص، إن كل واحد يمشى براحته".
وأكد عبد العال، أن تدنى مرتبات معلمى المدارس الخاصة ينعكس على العملية التعليمية، وهذا أمر غير مقبول، قائلا: "ثقتى كبيرة فى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم".
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