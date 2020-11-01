صور .. وزير التعليم العالى يشيد بأعمال تطوير كلية التجارة فى جامعة حلوان

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، بأعمال التطوير التى تمت بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، والجهود الجماعية لكوكبة من العلماء والقادة يجمعهم حس وطنى وشعور بالمسئولية ورغبة فى التقدم، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية فى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكداً أنها تأتى فى إطار خطط التطوير الشاملة بالجامعات المصرية.





جاء ذلك خلال افتتاح أعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد الكلية.

ووفق بيان رسمى، دعا وزير التعليم العالى إلى ضرورة التوسع فى البرامج الخاصة والجديدة وإنشاء الجامعات الأهلية نظراً للحاجة لهذا النوع من التعليم المتميز، مشيرا إلى شدة اهتمام الوزارة بالمناخ الذى يعمل به عضو هيئة التدريس ويتلقى الطالب فيه العلوم المختلفة مع الحرص على تذليل العقبات كافة التى تواجه العملية التعليمية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالنجاحات المتوالية للجامعة، مؤكدا على حدوث طفرة غير مسبوقة فى قطاع التعليم سواء بتطوير الكليات الموجودة بالفعل أم استحداث كليات جديدة، مشيدا برفع كفاءة المبانى والمنشآت والقاعات بتكلفة نحو 60 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية و تلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات مهمة فى مسيرة التوسع والتطوير، معلنا أنه سوف يتم وضع حجر أساس لجامعة حلوان الأهلية قريبا.

وفى كلمته، أشاد عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال بخطة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تضمنت فلسفة وأسلوب حياة متميزا من أجل بناء وتطوير التعليم والتى يتضح آثارها يوما بعد يوم، كما استعرض سيادته تاريخ كلية التجارة وتخصصاتها الرائدة والفريدة، مشيرا إلى عملية التحديث الكبرى التى شملت مبنى عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضى والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وعدد خمس قاعات وغرف الكنترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم فى المنظومة الرقمية، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وللدور الأول بمبنى عمادة الكلية.

وأعرب طلاب الكلية عن سعادتهم لما تم من إنجازات وأعمال تطوير شاملة شهدتها الكلية التى جاءت نتيجة استجابة سريعة من رئيس الجامعة لمطالب الطلاب، مؤكدين على امتنانهم لهذا القدر من الاهتمام الكبير وسرعة التطوير التى تمت على كل الأصعدة فى البنية الأساسية للكلية والمدرجات والأدوات التفاعلية، وهو ما أسهم فى تشجيعهم على مواصلة العملية التعليمية بصورة جيدة وحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح بما حققته الجامعة لهم.