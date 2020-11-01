وأوضح لاشين إبراهيم، أن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائى كامل، وجرت بنزاهة وشفافية، مشيدًا بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بلغت نحو 28%.
فيما دعا لاشين إبراهيم الشعب المصرى للمشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتى جاءت أسماء الفائزين منهم وفق التالى:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. ننشر أسماء الفائزين فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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