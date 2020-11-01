عاجل .. ننشر أسماء الفائزين فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020

وأوضح لاشين إبراهيم، أن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائى كامل، وجرت بنزاهة وشفافية، مشيدًا بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بلغت نحو 28%.

فيما دعا لاشين إبراهيم الشعب المصرى للمشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتى جاءت أسماء الفائزين منهم وفق التالى: