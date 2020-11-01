لبحث استحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية.. وزيرة الصحة تستقبل مجدى يعقوب

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، جراح القلب المصرى العالمى الدكتور مجدى يعقوب، بديوان عام الوزارة، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة مجدى يعقوب لإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.





وفى بيان رسمى، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أصدرت قرارًا باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بكل من مستشفيات (أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات)، وسيتم إدراج تلك الأقسام ضمن الهيكل التنظيمى لكل مستشفى.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم تدريب مجموعة من الفرق الطبية للعمل بتلك الأقسام وربطها بالإدراة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، بما يساهم فى رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصرى.

وأضاف مجاهد، أن الاجتماع تناول أهمية البحث العلمى، حيث إنه أساس الخدمة الطبية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى توقيع مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر من العام الماضى، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبى بكلية طب هارفارد الأمريكية، لتنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

وأثنى يعقوب، على قرار وزيرة الصحة والسكان باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات الوزارة لما له من أهمية كبرى تضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الوزارة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى، كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الصحة والسكان فى الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى جهودها فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.