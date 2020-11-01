الحرية المصرى: ننافس على 18 مقعدا بالمرحلة الثانية للانتخابات

قال هانى راضى الهلالى، الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية المركزية لحزب الحرية المصرى، وعضو غرفة متابعة انتخابات مجلس النواب فى الحزب، إن الحزب يستعد لخوض انتخابات المرحلة الثانية على العديد من مقاعد الفردى، حيث ينافس على 18 مقعدا فى 9 محافظات.





وأضاف الهلالى أن الحزب دفع بمرشح فى محافظات الدقهلية، والقليوبية، وبورسعيد، وشمال سيناء، ومرشحين فى محافظات الغربية، والمنوفية، ودمياط، كما دفع الحزب بثلاث مرشحين فى محافظة كفر الشيخ، و٥ مرشحين فى محافظة القاهرة، وكذلك يخوض الحزب الانتخابات من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، بمرشحين فى قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما الدكتور محمد عطية الفيومى، والدكتورة جيهان البيومى. وأثنى الهلالى على المشاركة الفاعلة والمؤثرة لمرشحى الحزب فى المرحلة الأولى، معربا عن اعتزازه وتقديره للمشاركة الفاعلة للشباب والمرأة فى الإقبال على صناديق الاقتراع.

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