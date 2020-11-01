عبد العال يهنئ النائب أبو العينين بفوزه في انتخابات البرلمان

وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائب محمد أبو العينين بعد فوزه بأغلبية مطلقة في انتخابات المرحلة الأولى عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة .

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان إن المعركة كانت قاسية ولكن النائب أبو العينين استطاع حسمها.

وكان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلن فوز النائب محمد أبو العينين بعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة بالأغلبية المطلقة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى 14 محافظة على النحو التالي : عدد المقيدين في قواعد الناخبين 31 مليونا 719 ألفا 224 ناخبا شاملا عدد 246 الفا و157 ناخبا بدائرة دير مواس بالمنيا والتي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي.

وأضاف أن عدد الناخبين الحاضرين 9 ملايين و69 ألفا و729 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06% عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 ملايين 38 ألفا 209، وعدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي مليون و5 آلاف و 689 صوتا.