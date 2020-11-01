داليا زيادة: توقيع الكشف الطبي على النساء في مطار الدوحة ضد القيم الإسلامية

وأكدت داليا زيادة، في تصريح لـ " دوت الخليج " ، أنه كان بإمكانهم اللجوء لعمل تحليل دي إن إيه أو اللجوء لطبيب متخصص، ولكن قيام الجنود بأنفسهم بالكشف على النساء هو أمر مشين وفيه عدم احترامهم للمرأة ومكانتها، وفيه تناقض شديد مع القيم الدينية الإسلامية ، التي تدعي قطر تمسكها بها والتي تعتبر جسد المرأة له حرمة ولا يمكن كشفه أو انتهاكه بهذه الصورة المزعجة للغاية، وفيه تناقض أيضًا مع العادات والتقاليد البدوية التي من المفترض أن قطر متمسكة بها.
وما حدث هو فعل مستهجن ومرفوض وفيه اعتداء على أجساد نساء لم يكن بإيديهم أي حيلة ولا قدرة للدفاع عن أنفسهم، وحسنًا فعل المجتمع الدولي بإدانة قطر، فقطر لم يعد مجتمع آمن للنساء، ليس فقط المواطنات القطريات اللائي يعانين من انتهاك حقوقهم طوال الوقت، سواء في إطار مؤسسة الزواج أو في إطار العمل، ولكن أيضًا أصبحت قطر مكان غير آمن للنساء الزائرات من كل دول العالم أيضًا.
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