لمناقشة فرض الطوارئ .. عبدالعال يدعو اللجنة العامة للانعقاد

وشهدت الجلسة العامة، استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعراض أسباب فرض حالة الطوارئ، والتعهدات بعدم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية إلا فى أضيق الظروف، وبما لا يتعاض مع الحريات العامة، وكذلك الحفاظ على الأمن القومى. وينظر المجلس فرض حالة الطوارئ وفق ما حدده الدستور وقانون اللائحة الداخلية مجلس النواب.

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