النشرة المرورية : غلق بعض الطرق لسوء الأحوال الجوية وسيولة بمحور روض الفرج

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأحد، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير تتراوح بين 65% إلى 70%، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور أغلقت بعض الطرق، بسبب سوء الأحوال الجوية؛ حفاظا على سلامة المواطنين.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن تم غلق طريق المنيا-رأس غارب، وطريق شرم الشيخ- رأس غارب، وطريق سوهاج اتجاه سفاجا، وطريق قنا اتجاه سفاجا، كما تم غلق طريق الغردقة- رأس غارب، فى الاتجاهين.

وأضاف صابر أنه تم إغلاق طريق الزعفرانة- رأس غارب فى الاتجاهين، مشيرا إلى أن إدارة المرور شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الإرشادية حول الطرق والمحاور، كما فعلت خطة الإغاثة 01221110000 ، للتبليغ عن أى طوارئ أو أعطال.

ونوه صابر، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بطريق الجيش، وأحجام متفرقة بمنطقة أبو قير بميدان كفر عبده وميدان الوزارة، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تماما، ما عدا الطرق المذكورة.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية.

وتابع صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد أحجام متفرقة، نتيجة وجود أعمال توسعة وإنشاءات بها، ومنها أعلى منطقة الكنيسة، وطريق الواحات للمتجه إلى المريوطية، وأعلى مناطق البساتين، وأعلى مناطق كارفور.

وأشار صابر، إلى أن محور 26 يوليو، يشهد بعض الأحجام المتفرقة ناصحا بسلوك محور روض الفرج بديلا عنه، موضحا أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام فى شارع الدقى، للمتجه لجامعة القاهرة، ناصحا بسلوك شارع السودان أو شارع مراد.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر، بتجنب كوبرى الفنجرى، وسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد، وبعده نفق أحمد سعيد، موضحا أن محور الفردوس، بشارع صلاح سالم، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه.

واستطرد محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، يشهدان أحجام متوسطة، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.