أبو العينين : السيسى يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم  

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تشهد الاهتمام بالتعليم مثلما نراه هذه الأيام قولًا وفعلا، من بناء المدارس الجديدة وإدخال أنماط جديدة من التعليم وتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسى، وأجهزة التابلت والمنصات الرقمية وبنك المعرفة، والأخذ بالامتحانات الإلكترونية.





وأشار أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أثناء نظر تعديل قانون بتحسين أوضاع المعلمين، إلى اهتمام الرئيس الخاص بالمعلم باعتباره عصب العملية التعليمية، لأنه يقوم بأقدس مهمة وهى تعليم وتأهيل الأجيال الجديدة وغرس القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم.

وذكر أن الزيادات التى تضمنها مشروع القانون فى مرتبات المعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين هى هدية من الرئيس ومبادرة طيبة عكست اعتزازه وتقديره للمعلمين.

وأوضح أن إصلاح وتطوير العملية التعليمية يجب أن يبدأ بتحسين أوضاع المعلم معنويا وماديا واجتماعيا وتدريبه وتأهيله ليكون قادرا على خلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه ومواجهة تحديات المستقبل.

وشدد أبو العينين على ضرورة تحسين أحوال المعلم ليست فقط المادية ولكن المعنوية والاجتماعية أيضا، من خلال مسابقات مثل "أفضل معلم وأفضل مدير مدرسة" والاحتفاء بالمعلمين فى وسائل الإعلام باعتبارهم القدوة والمثل للأجيال الجديدة.

وتابع: "سعيد جدا بالطفرة التعليمية، مشيرا إلى أن افتتاح جامعة الملك سلمان، إبداع لم نره من قبل، لما بها من فكر جديد يختلف بشكل كبير لصالح الطالب، وما يتضمنه من اختبارات فى تخصصات مختلفة تواكب سوق العمل لتحقيق الاندماج".

وناقش أبو العينين أزمة المعلمين فى احتساب رواتهم على أساسى 2014، ونحن فى 2020، موضحا أن ذلك الأمر يجعل أى زيادة أو إضافة على الراتب تكون متواضعة، وعلق على مشكلة تدنى أوضاع المعلمين فى المدارس الخاصة قائلًا: "هناك شكوى من المدرسين فى المدارس الخاصة تتعلق بتدنى الحد الأدنى للأجور"، متسائلًا كيف يحصل المعلم على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور وتصل إلى 700 و800 جنيه.

وعقب رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال قائلا: "سوف نفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع المقبل".

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إننا نبحث ظروف أوضاع المعلمين فى المدارس الخاصة وسيصدر قرار قبل نهاية العام الجارى وسنرفع الحد الأدنى للمعلم مثل الحكومة.

