وزارة الخارجية تدعو المصريين في الخارج لطبع بطاقتي الاقتراع لانتخابات البرلمان المرحلة...

استمراراً للتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، حيث من المقرر بدء المرحلة الثانية اعتباراً من غداً ٢ نوفمبر الجارى وتشمل دوائر ١٣ محافظة هم القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، تدعو وزارة الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات غداً الإثنين 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقتى الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

وتستمر بعثاتنا فى الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 سعت 9 مساءً، واتباع القواعد الارشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج من خلال التأكد من قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين واتخاذه اجراءات التسجيل المسبق للإدلاء بالصوت فى البعثة، وعدم سابقة إدلائه بصوته فى لجنة أخرى، وذلك حتى يتم تسجيل عملية التصويت.

وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات تم موافاة بعثاتنا فى الخارج بكافة المحاضر الخاصة باجراءات فتح وغلق اللجان، وكشوف الناخبين، واجراءات الفرز للنظامين الفردى والقوائم ، فضلا عن الاجراءات الواجب اتباعها منذ بداية العملية الانتخابية، وعملية الفرز وادخال النتائج على التطبيق المعد لذلك، واجراءات حفظ كافة المستندات وارسالها إلى لجنة تلقى نتائج المصريين بالخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزراة الخارجية.