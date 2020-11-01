وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك بجامعة...

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، أعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وذلك بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية.

وفي كلمته أشاد الوزير بأعمال التطوير التي تمت بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، والجهود الجماعية لكوكبة من العلماء والقادة يجمعهم حس وطني وشعور بالمسئولية ورغبة فى التقدم، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكداً أنها تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة بالجامعات المصرية.

ودعا وزير التعليم العالي إلى ضرورة التوسع في البرامج الخاصة والجديدة وإنشاء الجامعات الأهلية نظراً للحاجة لهذا النوع من التعليم المتميز، مشيرا إلى شدة اهتمام الوزارة بالمناخ الذي يعمل به عضو هيئة التدريس ويتلقي الطالب فيه العلوم المختلفة مع الحرص على تذليل العقبات كافة التى تواجه العملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالنجاحات المتوالية للجامعة، مؤكداً على حدوث طفرة غير مسبوقة فى قطاع التعليم سواء بتطوير الكليات الموجودة بالفعل أم استحداث كليات جديدة، مشيدا برفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بتكلفة حوالى ٦٠ مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية و تلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات مهمة في مسيرة التوسع والتطوير، معلنا أنه سوف يتم وضع حجر أساس لجامعة حلوان الأهلية قريبا.

وفي كلمته، أشاد عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال بخطة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت فلسفة وأسلوب حياة متميزا من أجل بناء وتطوير التعليم والتي يتضح آثارها يوما بعد يوم، كما استعرض سيادته تاريخ كلية التجارة وتخصصاتها الرائدة والفريدة، مشيرا إلى عملية التحديث الكبرى التى شملت مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وعدد خمس قاعات وغرف الكنترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وللدور الأول بمبنى عمادة الكلية.

ومن جانبهم أعرب طلاب الكلية عن سعادتهم لما تم من إنجازات وأعمال تطوير شاملة شهدتها الكلية التي جاءت نتيجة استجابة سريعة من رئيس الجامعة لمطالب الطلاب، مؤكدين على امتنانهم لهذا القدر من الاهتمام الكبير وسرعة التطوير التي تمت على كل الأصعدة في البنية الأساسية للكلية والمدرجات والأدوات التفاعلية، وهو ما أسهم في تشجيعهم على مواصلة العملية التعليمية بصورة جيدة وحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح بما حققته الجامعة لهم.

وخلال فعاليات الافتتاح شهد الوزير ورئيس جامعة حلوان والسادة الحضور حفلا طلابيا تضمن عرض مجموعة من الفقرات والأغاني الوطنية.

وفي ختام الفعاليات قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بإهداء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي درع الجامعة تقديرا له، كما قام الدكتور صلاح إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال باهداء الوزير درع الكلية.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوي مجلس الشيوخ الدكتور عبد الحي عبيد، والدكتورة سهير عبد السلام، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة وعدد من عمداء الكليات.

جدير بالذكر أن التحديثات شملت أيضاً مدرج الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب السادة منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرين قاعة وغرفة دراسية وشبكة إنذار الحريق وشبكة إطفاء الحريق وأجهزة الصوتيات واللوحات التفاعلية، كما تم معالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية ، وكذلك مانتج عن إعصار مارس ٢٠٢٠ من أضرار نظرا لتقادم مباني الكلية والتي تقارب الثمانين عاما حيث إن عملية التطوير والتحديث التي قامت بها الجامعة قد أحيت مباني الكلية بصورة حضارية.