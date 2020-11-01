الهجرة: غدًا.. بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج

تستمر غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، والتي تبدأ غدا الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء 3 نوفمبر من الشهر نفسه، حيث تشتمل المرحلة الثانية 13 محافظة.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 تعاود عملها لمتابعة سير المرحلة الثانية من الانتخابات للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتعاون المستمر بين وزارة الهجرة والهيئة للتيسير على المصريين بالخارج المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.