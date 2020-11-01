وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع طفل معاق في إحدى شوارع مدينة الإسكندرية.
وعلى الفور تحرك الفريق وتبين أن الطفل يدعي أ.م يبلغ من العمر ١٧ عاما يعاني من تأخر عقلي، ودائم الهروب من المنزل بسبب تعدي الأب عليه وعدم قدرته على الإنفاق، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية.
وتم اصطحاب الطفل بعد الكشف الطبي عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة وجاري التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ طفلاً معاقاً بالإسكندرية ونقله لدار... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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