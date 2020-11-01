10 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة أسوان

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة 10 مرشحين لهم حق الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة أسوان، والتى تضمنت:

محمد فؤاد على عزت، نصر النوبة.

يسن عبد الصبور محمد، نصر النوبة.

خالد يوسف أحمد رضوان، كوم أمبو.

نادر صلاح الدين أبو المجد، موم أمبو.

جلال أبو الحسن حسن، أول أسوان.

جابر إبراهيم أحمد خليل، أول أسوان.

أحمد محمد صالح، أول أسوان.

على محمد عبد الرحمن، أدفو.

عبد الغفار الضيفى أحمد عبد الباسط، أدفو.

أسوان

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.