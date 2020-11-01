أسماء 26 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى الإسكندرية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة 26 مرشحا لهم حق الإعادة بمحافظة الإسكندرية، والتى تضمنت:

محمد جبريل محمد، محرم بك.

عمرو محمد كمال الدين، محرم بك.

محمود سامح عبد الحميد، محرم بك.

هيثم أبو العز الحريرى، محرم بك.

أبو العباس فرحات محمود تركى، أول المنتزه.

محمد حسين محمد الشوادفى، اول المنتزه.

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أول المنتزه.

محمد أشرف محمود سردينة، أول المنتزه.

مى محمود أحمد إبراهيم، أول المنتزه.

مروه مصطفى حسن التونى، أول المنتزه.

محمد شريف محمد الجسمى، أول المنتزه.

محمد سعد السيد مهدى الهوارى، اول المنتزه.

أحمد عبد الحميد أحمد، أول الرمل.

محمود عبد القادر رجب عسكر، اول الرمل.

على الدسوقى أحمد عبد المولى، أول الرمل.

عفيفى كامل عفيفى، أول الرمل.

الهام خميس إبراهيم، أول الرمل.

عمر جمال عمر، أول الرمل.

مجدى صادق محمد زكى الوليلى، سيدى جابر.

أحمد عوض محمد، سيدى جابر.

مصطفى عبد الله إبراهيم، سيدى جابر.

سمير عبد المحسن، سيدى جابر.

محمد عبد الناصر إبراهيم، الدخيلة.

مصطفى محمود جمعة، الدخيلة.

منى حسن سعد، الدخيلة.

أحمد خليل عبد العزيز خير الله، الدخيله.

اسكندرية

اسكندرية

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ويذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.