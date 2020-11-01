«الوطنية للانتخابات» تعلن خوض 30 مرشحا لجولة الإعادة في 5 دوائر بالمنيا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء 30 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بمحافظة المنيا، وجاءت الأسماء كما يلى:

رياض عبد الستار حسن إبراهيم، دائرة ملوى

محمد عبد الحكيم أبو زيد راشدان، دائرة ملوى

هيلاسلاسى غنى ميخائيل عياد، دائرة ملوى

حازم محمد عبد الهادي محمود ، دائرة ملوى

محمد مصطفى محمود محمد كمال، دائرة ملوى

محمد عامر حلمي محمد مهني، دائرة ملوى

إيهاب عبد العظيم جابر أحمد، دائرة مغاغة

مصطفى خالد فتح الباب أحمد، دائرة مغاغة

أحمد عبد المحسن عبد العظيم أحمد حته، دائرة مغاغة

حسين حسنى حسين غيته، دائرة مغاغة

سعودى عبد الرحمن عبد الغفار حسين، دائرة مغاغة

حمادة محمد محمد محمد، دائرة مغاغة

محمد بدوي محمود عبد الرحيم، دائرة مغاغة

محمد نشأت محمد حسن، دائرة غرب سمالوط

توحيد تامر على محمد موسى، دائرة غرب سمالوط

سامى سنوسى أحمد صميدة، دائرة غرب سمالوط

علاء الدين فيصل مهنى مكادي، دائرة غرب سمالوط

سمير رشاد أحمد عيد، دائرة غرب سمالوط

مجدى ملك مكسيموس عبدالملاك، دائرة غرب سمالوط

عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان، دائرة أول المنيا

أشرف أحمد عبد العزيز حسانين، أول المنيا

على فهمى إسماعيل محمد بدوى، أول المنيا

سيد عبد الوهاب عبد الهادي على، أول المنيا

اندرو سامى محروس سليمان، أول المنيا

خالد محمد حسن محمد، أول المنيا

حسام محمود أحمد أحمد، دائرة أبو قرقاص

احمد محمد عبد المنعم إسماعيل، دائرة أبو قرقاص

محمد نايف محمد طلب، دائرة أبو قرقاص

هيثم مسامح نجيب برسوم، دائرة أبو قرقاص

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واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.