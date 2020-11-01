الدواء تكرم المتدربين على الدليل الفني المصري في مجال الرعاية الصيدلية

نظمت هيئة الدواء المصرية اليوم الأحد، فاعليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي على الدليل الفني المصري لإدارة الدواء والمشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية، جاء ذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، وبحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ممثلا عن الهيئة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي بالعباسية.

وأكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من التكريم هو تقدير مجهودات الصيادلة خلال فترة التدريب والقيام بالتطبيق العملي، كذلك التكريم على مجهوداتهم التي قاموا بها وما زالوا يقومون بها خلال أزمة الكورونا، ودورهم في تنفيذ البروتوكولات العلاجية.

وأضاف أن البرنامج التدريبي استهدف 115 صيدلي يعملون في 32 مستشفى تابعة لثمانية قطاعات وهي: " أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، المؤسسة العلاجية، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية".

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تم على ثلاث مراحل وهي: "البرنامج التأهيلي على الدليل الفني المصري لإدارة الدواء الصادر عن إدارة صيدلة المستشفيات، البرنامج التأهيلي على أسس وأدوات الجودة في الرعاية الصحية وكيفية تطبيقها لعمل مشروعات تطويرية في مجال الرعاية الصيدلية، التطبيق العملي لكيفية التخطيط لإقامة مشروعات تحسين بالمنشآت الصحية حيث تنافست المستشفيات المشاركة في تقديم خططهم للمشروعات التطويرية التي تم اختيارها لتطبيقها في المستشفيات المشاركة، و كيف تم اختيارها".

وتابع أنه تمت مناقشة المشروعات المقدمة من قبل فريق إدارة صيدلة المستشفيات وفرق الانتشار السريع للتطوير الصيدلي وتم تقييم 17 مشروع تطويري تقدمت به 25 مستشفى عن طريق لجنة متخصصة من اداره صيدله المستشفيات لاختيار أفضل 5 مشروعات تطويرية طبقا للأسس التي تم وضعها للاختيار، و قد تم اختيار أفضل 5 مشروعات بعد تقييمها من قبل اللجنة المختصة باداره صيدله المستشفيات.

كما تضمن التكريم عرض مجهودات الصيادلة أثناء جائحة كورونا و تكريمهم لمجهوداتهم المتميزة، كونهم أحد خطوط الدفاع الأولى في مواجهة هذا الوباء،حيث تم تكريم 14 مديرية شئون صحية و قطاع كمرحلة أولى من تكريم القطاعات حيث شارك الصيادلة فيها من خلال العمل داخل 220 مستشفى فرز و عزل، و مراكز الرعاية الأولية التي عمل بها أكثر من 4800 صيدلي مستشفى / صيدلى اكلينيكى وقد كانت لهم العديد من الإسهامات مثل التدخلات الإكلينيكية و التثقيف الدوائي، والحد من المشكلات العلاجية، وإعداد " كتيبات وصف الأدوية"، والمشاركه فى إعداد البروتوكولات التي تساهم في الاستخدام السليم والآمن للادوية" .

وقد أعرب الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، عن امتنان الجمعية لمشاركتها فى فعاليات البرامج التى تنظمها هيئة الدواء المصرية من أجل الإرتقاء بالمستوى المهنى لصيادلة مصر، وأشاد بالجهود المتميزة التى تقوم بها الهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور تامر عصام، وكافة العاملين بها، للنهوض بمنظومة الدواء فى مصر، و تقديم أفضل خدمة للمرضي.