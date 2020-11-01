هيكل يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد ويتفقان على التعاون بين البلدين

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ظهر اليوم الدكتور محمد العايدي وزير الدولة للإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد هيكل على علاقة الود التي تربطه مع نظيره الأردني منذ فترة طويلة، حيث كان "العايدي" سفير الأردن بالقاهرة حتى تم تعيينه وزير دولة للإعلام منذ أسابيع قليلة، واتفق الوزيران خلال اللقاء على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام خلال الفترة القادمة.

وأشاد الوزيران بالعلاقة الودية الواضحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

كما تطرق الوزيران إلى أهمية التعاون الثلاثي بين البلدين والعراق، وضرورة أن يُعبر الإعلام في الدُول الثلاثة عن تلك العلاقات الاستراتيجية.

ودعا "العايدي" الوزير "هيكل" لزيارة الأردن في أقرب فرصة للتنسيق خاصة مع العلاقة الطيبة التي تجمعهما على المستوى السياسي والشخصي.

وأشار "هيكل" إلي أن دولة رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" أيضا كان سفيرًا للأردن بالقاهرة، وتجمعه به علاقة قوية وودية، ووصفه بأنه أيضا يدرك دور الإعلام في المرحلة الحالية خاصة مع التطورات الكثيرة التي تشهدها المنطقة.

وفي نهاية اللقاء قام "هيكل" بإهداء درع وزارة الدولة للإعلام للوزير الأردني تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله كسفير للأردن في مصر، ودوره في دعم العلاقات بين البلدين، وأعرب "هيكل" عن أمنياته للوزير "العايدي" بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

ومن المعروف أن "العايدي" تولى حقيبة الإعلام في الأردن للمرة الأولى عام 2010.