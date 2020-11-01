وليد فاروق: الدوحة دائما تتمسك بالأفكار الهمجية

واكد وليد فاروق في تصريح لـ" دوت الخليج " أن تحدثنا كثيرا ان النظام القطري انتهك حقوق العمالة في الامارة القطريه ورصدت عدد من المنظمات الدوليه وفاة عدد كبير من جنسيات مختلفة علي خلفية بناء استادات كاس العالم والان تخالف السلطات القطرية كافة الاجراءات التي تخص تفتيش الركاب وخصوصا تلسيدات ولا يمكن ان تمر مثل هذه الجريمة مرور الكرام لاني اعتقد ان الانتهاك لم يقف عند السيدات التي كانت علي رحلة سيدني بل تمددت التحقيقان الي وجود نساء من جنسيات مختلفه ويجب ان يكون التحقيق دوليا لان اماره قطر اعتادت علي عدم احترام المراءه ولا يمكن ان ننس ما تعانيه المراءه القطريه مفسها من حالة الاحتقار المتعمد للنساء.
وعلي ضوء هذا فان الجمعية الوطنيه للدفاع ارسلت شكوي للمقرر الخاص للمراءه والكفوضية الساميه لحقوق الامسان من ادل فتح تحقيق دولي مستقل لجرائم قطر ضد النساء.واكد وليد ان النظام القطري وحلفائهم ممن يدعموا الفكر المتطرف اصحاب افكار وتصرفات تحمل همجية ماقبل ظهور الاسلام من فكر داهلي يسئ للامسانية ويعطي غطاء لنشر الافكار المتطرفة واراقة الدماء وانتهاك اجساد بدعاوي غير انسانيه.
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