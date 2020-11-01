رحب فريق العمل المُكلف بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كينيا، اليوم الأحد، بعودة جميع التلاميذ في المراحل الابتدائية والثانوية إلى مدارسهم غدا، في حال نفذت وزارة التعليم التوصيات الخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية وأساليب مكافحة العدو ، وأوصى الفريق المعلمين بالعودة إلى المدارس في وقت سابق للاستعداد لعودة آمنة للطلاب في فصولهم الدراسية .
جدير بالذكر أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي إلغاء السنة الدراسية لعام 2020، بإغلاق جميع المدارس حتى شهر يناير 2021، من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي لاقى استهجانا محليا ودوليا واسع النطاق، قبل أن تعلن وزارة التعليم قرار عودة الدراسة على مراحل تدريجية اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق مكافحة كورونا في كينيا يرحب بإعادة فتح المدارس غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.