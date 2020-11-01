فريق مكافحة كورونا في كينيا يرحب بإعادة فتح المدارس غدا

رحب فريق العمل المُكلف بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كينيا، اليوم الأحد، بعودة جميع التلاميذ في المراحل الابتدائية والثانوية إلى مدارسهم غدا، في حال نفذت وزارة التعليم التوصيات الخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية وأساليب مكافحة العدو ، وأوصى الفريق المعلمين بالعودة إلى المدارس في وقت سابق للاستعداد لعودة آمنة للطلاب في فصولهم الدراسية .

جدير بالذكر أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي إلغاء السنة الدراسية لعام 2020، بإغلاق جميع المدارس حتى شهر يناير 2021، من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي لاقى استهجانا محليا ودوليا واسع النطاق، قبل أن تعلن وزارة التعليم قرار عودة الدراسة على مراحل تدريجية اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر الجاري.