اللجنة العامة للنواب توافق على نقل أموال الشورى إلى الشيوخ

واستعرضت اللجنة العامة، ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام المجلس صباح اليوم الأحد، عن الأسباب التى دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بأن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها.

وأوضح مدبولى، أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء، بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وأكدت بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس.

كما تناولت اللجنة العامة، فى اجتماعها أيضًا توصية من مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.

وناقشت اللجنة فى هذا الشأن عدة جوانب، منها أن هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغى، وآلت ملكيته إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور عام 2014، وذلك ضمن أصول أخرى ثابتة ومنقولة، وأنه بالموافقة على التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، تم إنشاء مجلس الشيوخ، ليحل بذلك محل مجلس الشورى الملغى.

وأشارت إلى أنه بمناسبة حلول مجلس الشيوخ محل مجلس الشورى الملغى اقترح مكتب المجلس أنه من الأوفق نقل هذه الأموال إلى مجلس الشيوخ بناءً على طلب اللجنة المختصة والمشار إليها فى قانون مجلس الشيوخ، وذلك فى تقريرها المبلغ إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وأن يكون هذا النقل وفق الآلية التى حددتها المادة 401 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقدرت اللجنة العامة، أنه من المناسب جدًا لمجلس الشيوخ الناشئ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية ليدير من خلالها متطلبات الأصول التى نقلت إليه قانونًا، ويدير كذلك خدمات أعضائه الطبية والعلاجية، والرعاية الاجتماعية، خصوصًا وأنه ليس لدى مجلس الشيوخ حاليًا صندوق للأعضاء على غرار صندوق أعضاء مجلس النواب.

ولاحظت اللجنة العامة، من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التى آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور، لم ينقص منها شىء، بل زادت بنسبة 17% بالنسبة للعملات الأجنبية، وبنسبة 63% للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة 66%، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.

وانتهت اللجنة، إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وعرض الأمر بتقرير على المجلس الموقر لمباشرة إتمام الإجراءات.