السكك الحديدية تنفى تحصيل مبالغ مالية من المتقدمين لاختبارات الوظائف الفنية

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن ضرورة دفع مبلغ مالى لصالح الهيئة من المتقدمين لاختبارات الوظائف الفنية، واعتبار الاختبار لاغيًا فى حالة عدم سداد المبلغ.





وأكدت الهيئة، فى بيان اليوم الأحد، عدم صحة هذا الأمر، مشيرة إلى أن الغرض من ترديد هذه الشائعات إحداث بلبلة لدى الرأى العام والتشكيك فى نزاهة ونجاح عملية الاختبارات التى تجريها الهيئة بشفافية تامة. وأهابت الهيئة، بالجمهور بشكل عام والمتقدمين لاختبارات بشكل خاص عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والحصول على الأخبار الصحيحة من مصدرها الرسمى المتمثل فى الإدارة المركزية للتطوير والتدريب بالهيئة. وأفادت "السكك الحديدية" بأنه سيتم إعلان نتائج الاختبارات فور اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة النقل.

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