الأرصاد: الشتاء بدأ بهذه المحافظات وأمطار غزيرة مصحوبة برياح وأتربة لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار على مختلف مناطق الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من اليوم الأحد، على مناطق من سيناء، ومتوقع أن تستمر حتة السبت القادم الموافق 6 نوفمبر، يصاحب تلك الموجة الغير مستقرة نشاط للرياح المثيرة للأتربة تقل معها الرؤية الأفقية في المناطق الغزيرة بالأمطار.

يوم الأثنين 2 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم كفر الشيخ - البحيرة).

-السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من ( السلوم - مطروح الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- سلاسل جبال البحر الأحمرر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس بناس - القصير)

- منطقة خليج السويس ( أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).

- وسط وجنوب سيناء ومدن القناة ( أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على ( السويس - كاترين - رأس سدر)

- شمال ووسط الصعيد ( أمطار خفيفةعلى بعض المناطق من ( الفيوم - المنيا - أسيوط)

- يوم الثلاثاء 3 نوفمبر

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة)

- السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- يوم الأربعاء 4 نوفمبر

- شمال الوجه البحري:أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة)

- السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- يوم الخميس 5 نوفمبر

- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية)

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية)

- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم -مطروح- الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- يوم السبت الموافق 7 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية -الغربية)

- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش.