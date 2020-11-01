على عبدالعال يرفع جلسات البرلمان لـ15 ديسمبر

وأخذ عبدالعال، رأى النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا". وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغى لمجلس الشيوخ. كما شهدت الجلسة الموافقة على عددا من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفى مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر.

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