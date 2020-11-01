اختتام البرنامج التدريبى للوظائف القيادية بالرعاية الصحية فى بورسعيد

وتناول البرنامج التدريبى، أسس استخدام التطبيقات الإلكترونية وتفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها، وأثر ذلك على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، ومتابعة آداء الفريق الطبى من العاملين بالهيئة.

يأتى التدريب فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تدريب جميع العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بها على النظم الإلكترونية المحدثة لقياس مستوى آداء الفريق الطبى من العاملين بالهيئة، وبما ينعكس بالإيجاب على جودة مخرجات العمل، ويسهم بدوره فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين داخل الهيئة والمنشآت التابعة لها.

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج التدريبى لشرح آلية استخدام التطبيقات الإلكترونية المحدثة، والذى استمر على مدار 4 أيام داخل محافظة بورسعيد، استهدف تدريب 90 من مديرى الإدارات والوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد على الآلية الإلكترونية لمتابعة أعمال الفريق الطبى وقياس مؤشرات الآداء من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة لقياس مستوى الآداء الوظيفى والفنى للعاملين بدقة.

فيما أشارت إلى أن التدريب ارتكز على استخدام وسائل الإتصال وتكنولوجيا المعلومات المختلفة للوصول بهيئة الرعاية الصحية لتكون هيئة رقمية ذكية، وذلك عن طريق استخدام التطبيقات الحديثة فى تسجيل المواطنين داخل المنظومة، وكذلك متابعة الفحوصات التى يجريها المنتفع الكترونيًا، بالإضافة إلى قياس مؤشرات آداء العاملين بالهيئة والمنشآت التابعة لها من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة.

لافتة أن التدريب تناول أيضًا آلية فتح الملفات الإلكترونية للمنتفعين، ومنظومة الحجز الإلكترونى والتى تبدأ من حجز الفحوصات الطبية إلكترونيًا ثم تلقى المنتفع للخدمة الطبية سواء بالأقسام الداخلية أو بالعيادات الخارجية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وصولًا إلى صرف المنتفع للأدوية، وقياس مدى رضاء المنتفعين عن المنظومة الكترونيًا وذلك للتأكد من تلقى جميع المنتفعين الخدمة على الوجه الأكمل داخل المنشأة.

وعُقِد البرنامج التدريبى بالتعاون بين الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالهيئة، وإحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى، وإحدى شركات التدريب المنوطة بأسس التحول الرقمى ونظم المعلومات.