بعثة من القنصلية المصرية بأبوظبى تزور مدينة العين الإماراتية

زار وفد قنصلى من السفارة المصرية بأبوظبى، اليوم الأحد، مدينة العين الإماراتية، بمناسبة بدء العام الدارسى الحالى، حيث استقبل الوفد حوالى 330 مواطنًا مصريًا من المُقيمين بالمدينة، لتقديم أوجه الخدمات القُنصلية لهم.





تأتى هذه المهمة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبى لتيسير خدماتها القُنصلية على المواطنين المُقيمين بهذه المدينة التى تبعُد حوالى 160 كم ويقطنها عشرات الآلاف من المواطنين المصريين، وذلك فى إطار الإشراف القُنصلى للسفارة على المواطنين المصريين المُقيمين بالمدينة، وبالتنسيق مع أعضاء مجلس إدارة النادى المصرى بمدينة العين، الذين يقومون بإتاحة مقر النادى لاستقبال المواطنين المصريين لتيسير هذه المهمة. وأكد بيان الخارجية أن هذه الزيارة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبى تم تنظيمها بالتنسيق مع السُلطات الإماراتية بمدينة العين، لتنظيم دخول وخروج المواطنين المصريين لمقر البعثة القُنصلية، مع مُراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحالية بدولة الإمارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك لتقليل تحركات المواطنين المصريين المُقيمين بمدينة العين، الذين يستلزم إنهاء أوراقهم بالسفارة وحضورهم لمقر البعثة بأبوظبى، ولتقليل الزحام بشكل عام داخل مقر القسم القُنصلى حرصاَ على صحة وسلامة المواطنين المصريين.

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