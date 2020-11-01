وكيل الشيوخ : لائحة المجلس ستُسلم للحكومة من أجل إرسالها للنواب

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن اللجنة المختصة بإعداد اللائحة استمرت خلال الاجتماع الثالث على التوالى فى نظر المواد الخاصة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المواد والموافقة عليها الثلاثاء المقبل.





وأضاف وكيل الشيوخ فى تصريحات للمحررين البرلمانين أنه بعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها فى الجلسة العامة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإرسالها إلى مجلس النواب لاسصدارها بقانون.

وتابع :" أنه تم مناقشة المواد ووصلت المناقشات حتى المادة 239 وتم مناقشتها تفصيلًا والاقتراع عليها".

وأضافت النائبة الوفدية أمل رمزى، عضو لجنة إعداد لائحة الشيوخ، أن المناقشات جاءت بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة بهدف إثراء عمل مجلس الشيوخ وضمان أداء دوره الوطنى واستكمال البنيان التشريعى، وذكرت أن اللائحة ستحدد عمل نواب الشيوخ والضوابط الخاصة بالأعضاء وستتيح لهم أكبر قدر من الضوابط حتى يمكنهم من أداء دورهم النيابى والتشريعى.

وأوضحت أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير فى المرحلة المقبلة، وسيساهم بشكل كبير فى إثراء العمل النيابى وسيخفف العبء عن مجلس النواب، ونوهت إلى أن تشكيل الشيوخ ضم عدد كبير من الكفاءات الفنية والحزبية والسياسية تساهم فى خروج القوانين المحالة بشكل دستورى وقانونى.