بعد تحسن حالته الصحية.. القمص روفائيل يعود لديره اليوم

وأضاف المصدر، فى تصريحات له، اليوم الأحد، أن الراهب خرج من العناية المركزة، ومن المقرر أن يعود إلى ديره مارمينا مريوط بغرب الإسكندرية مساء اليوم الأحد.

والقمص روفائيل، هو تلميذ البابا كيرلس السادس، وكان مرشحا لكرسى البطريركية.