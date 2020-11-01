انطلاق جولة محادثات جديدة حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

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وكانت الحكومة السودانية، أعلنت أمس السبت، استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، اليوم الأحد، بين وزراء شئون المياه فى مصر وإثيوبيا والسودان.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" فى بيان "تستأنف الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شئون المياه فى الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه فى اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضى 27 أكتوبر، برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى لجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى".
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