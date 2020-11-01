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وأضاف الجارحى، فى لقائه مع "دوت الخليج"، اليوم الأحد، أنهم رصدوا أعراضا جديدة لفيروس كورونا والتى تختص بالجهاز الهضمى، منها إسهال مستمر وآلام فى البطن وارتفاع فى درجة الحرارة وعدم القدرة على الحركة.
وأوضح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة: "مش شرط تكون الأعراض مرتبطة بالجهاز التنفسى"، لافتًا إلى أنهم يُقيمون فيروس كورونا بحسب حدة الأعراض سواء بسيطة أو متوسطة أو شديدة.
وأشار إلى أن الأعراض الخفيفة يتم التعامل معها ببروتوكول العلاج المعروف وتذهب هذه الأعراض فى حدود من 7 إلى 14 يومًا، أما الحالات المتوسطة والحادة فلها علاج آخر مع المتابعة، أما الحالات الشديدة فيتم علاجها فى المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور.. نائب مدير حميات إمبابة: وضع كورونا فى مصر تحت السيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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