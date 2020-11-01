الأرصاد تُعلن المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها غدًا الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقط للأمطار، غدًا الإثنين.
أوضح بيان الهيئة، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، "البحيرة وكفر الشيخ".
أضافت "الأرصاد"، أن أمطار خفيفة إلى متوسطة، من المتوقع سقوطها على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، "السلوم ومطروح والإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش".
من بين المناطق أيضا، التي تقع في وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين وسانت كاترين.
كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد مثل الفيوم والمنيا وأسيوط.
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