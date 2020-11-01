أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة كافة العاملين بمواقع العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يتفقد العاصمة الجديدة ويوجه بالالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.