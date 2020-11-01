شعراوي: 85 ألف وصلة صرف صحي منزلي في 106 قرى بتكلفة 305...



في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الاسر الفقيرة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ حوالى 85 الف وصلة منزلية للصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه فى 106 قري ومناطق فقيرة في 18 محافظة هى الجيزة والقليوبية والاسكندرية والاقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقاهرة والسويس والاسماعيلية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية واسيوط.

وأوضح اللواء محمود شعراوي إلى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولايتم الاستفادة منها لعدم قدرة الاسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لايتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لايزيد على 40 جنيهًا، كقسط شهرى لكل مشترك موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى باقى القرى والمراكز.

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