السيسي يتفقد حي البنوك بالعاصمة الإداريّة

قام الرئيس بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع سيادته على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الانجاز.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

وقد اكد السيد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة كافة العاملين.