توزيع علب حلوى بمستشفى 57357.. مؤسسة أبو العينين ترسم البسمة على وجوه مرضى السرطان في ذكرى المولد النبوي

احتفلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، مع مرضى السرطان بمستشفى 57357، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وقامت المؤسسة بتوزيع علب الحلوى بالمستشفى، لإدخال السرور على الأطفال والمرضى، ورسم البسمة على وجوههم، ومشاركتهم الاحتفال بذكرى ميلاد سيد الخلق. يشار إلى أن مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي قامت بتوزيع 300 ألف علبة حلوى على المحافظات، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به على مدار 40 عاما دون انقطاع.

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