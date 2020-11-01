انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وتكشف خريطة تساقط الأمطار وموعد ارتداء الملابس الشتوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت هيئة الأرصاد عن وجود عدم استقرار في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، وكشفت عن خريطة تساقط الأمطار على مدار الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة والتي تشهد أيضاً انخفاضاً في التقلبات التي تشهدها البلاد على مدار الأيام المقبلة.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وتكشف خريطة تساقط الأمطار

وحول موعد ارتداء الملابس الشتوية، قالت هيئة الأرصاد الجوية أننا ما زلنا في فصل الخريف، وأن الملابس الشوية يتم ارتدائها في الشتاء وذلك في شهر ديسمبر المقبل، وأضافت الأرصاد أن الخريف يتميز بعدم الإستقرار وسرعة التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتي يصاحبها تساقط أمطار رعدية وغزيرة وأحياناً تصل إلى حد السيول.

وحول حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري وخريطة تساقط الأمطار وقوتها فقد جاءت على النحو التالي:

أولاً| غداً الأثنين 2 نوفمبر

أمطار خفيفة إلى متوسط على الوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية.

أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ورعدية على شلاتين وحلايب والقصير ورأس بناس، والسويس وكاترين، رأس سدر، وللمزيد في التقرير التالي.

ثانياً| أمطار يوم الثلاثاء 3 نوفمبر

خفيفة على بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة، ومتوسطة على السلوم ومطروح ورشيد والإسكندرية وبور سعيد والعريش.

ثالثاً| أمطار يوم الأربعاء 4 نوفمبر

خفيفة على بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة، ومتوسطة على السلوم ومطروح ورشيد والإسكندرية وبور سعيد والعريش.

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رابعاً| أمطار يوم الخميس 5 نوفمبر

متوسطة على السلوم ومطروح ورشيد والإسكندرية وبور سعيد والعريش.، وخفيفة على بعض مناطق الوجه البحري، وكذلك مدن القناه والقاهرة الكبرى.

كما تستمر الأمطار على حتى يوم السبت 7 نوفمبر مروراً بيوم الجمعة.