صور.. محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير أتوبيسات لنقل العالقين بسبب السيول

وتواجد حفنى، وسط المواطنين العالقين على طريق الغردقة – رأس غارب، بسبب الأمطار التى وصلت إلى حد السيول، بعدما انحرفت سيارتين وأتوبيس عن الطريق بسبب شدة الأمطار.
كما وجه المحافظ، بتوفير أوناش لرفع السيارتين والأتوبيس، والتقى عددا من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضا مغادرة الطريق حتى إنقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته.
كما وجه أيضَا بإغلاق طريق الغردقة – الزعفرانة لحين تحسن الأحوال الجوية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.
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