دير العذراء بجبل إخميم يحتفل بسيامة 4 قساوسة و5 قمامصة

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهى، وشارك فيه إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا متاؤس، أصحاب النيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربى بسوهاج، ومجمع رهبان الدير.
والقساوسة الجدد: بيجول الإخميمى، أنطونيوس الإخميمى، صموئيل الإخميمى، كيرلس الإخميمى.
أما القمامصة: موسى الإخميمى، جرجس الإخميمى، بيشوى الإخميمى، مينا الإخميمى، بولا الإخميمى.
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