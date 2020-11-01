فحص 10540 طالبا وطالبة فى أول أيام مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، عددا من المدارس مع انطلاق اليوم الأول للمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية.





وزار مسعود، مدرسة الشهيد هانى حامد الإبتدائية بالطاهرة، ومدرسة النصر الابتدائية بالصالحية القديمة، وتفقد سير العمل للفرق الطبية. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فرق المبادرة الرئاسية فحصت خلال اليوم الأول 10540 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف الفحص الطبى على 783988 طالبا وطالبا بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، مضيفًا بأن أعمال الفحص تتم من خلال 83 فرقة طبية مدربة، تغطى 1582 مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية. جاء ذلك عقب تدشين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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