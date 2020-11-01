المنظمة الدولية للهجرة وسفارة الدنمارك توقعان المرحلة الثانية لمشروع سفيير

ونفذت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر المرحلة الأولى من المشروع، بالشراكة مع الحكومة المصرية، وبالتعاون مع مؤسسات أخرى، مثل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة التضامن الاجتماعى، ومجلس الطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتستند المرحلة الجديدة من المشروع إلى الإنجازات التى تم تحقيقها فى المرحلة الأولى.

ويهدف مشروع سفيير إلى توسيع وتعزيز الاستجابة الوطنية فى إدارة الهجرة مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار والمهاجرين المعرضين لخطر الاستغلال فى مصر، على أساس نهج قائم على الحقوق.

كما يوفر المشروع الجديد أيضًا، موارد لدعم قدرة الحكومة المصرية على تحديد تحديات الهجرة غير النظامية ومواجهتها والاستجابة لها والتصدى للجرائم المتعلقة بالهجرة، بينما أحرزت الحكومة المصرية تقدمًا فى إدارة الهجرة والسيطرة على الهجرة غير النظامية من مصر وإليها، فقد تم مؤخرًا إدراج الهجرة كأحد الأعمدة الرئيسية لرؤية البلاد لعام 2030، وسوف يدعم زخم هذا الإدماج تعزيز الحماية وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان الهجرة الآمنة والإنسانية والمنظمة للجميع.

وقال سفير الدنمارك فى مصر، سفيند أولينج "إنه سعيد جدًا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع سفيير لمكافحة الاتجار والهجرة غير النظامية مع المنظمة الدولية للهجرة، مع تسليط الضوء على أولوياتنا الدنماركية واستراتيجيتنا للتعاون الإنمائى والعمل الإنسانى، والدلالة على الجهود المشتركة لمصر والدنمارك لتعزيز حماية المهاجرين".

من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، لوران دى بوك، إن المنظمة الدولية للهجرة ممتنة للتعاون مع حكومة مصر ودعم حكومة الدنمارك فى تعزيز إدارة الهجرة، والتصدى للجرائم ذات الصلة مع حماية حقوق المهاجرين، وضحايا الاتجار بالبشر، مضيفا بأن المرحلة الجديدة تساهم من مشروع "سفيير" فى تحقيق هذا الهدف وتعزيز الشراكة مع نطاق جعل الاستجابة فعالة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً فى المجتمع، والتى ساءت ظروفها أكثر بسبب الأزمة المرتبطة بـ كوفيد19.

ويدعم مشروع سفيير تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر "رؤية مصر 2030"، كما أنه يتماشى مع جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وتحديداً أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الهدف 8 ممثل فى العمل اللائق والنمو الاقتصادى، والهدف 10 خاص بالحد من عدم المساواة، والهدف 16 يضم السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف 17 ارتبط بالشراكة من أجل الأهداف.