الهيئة الوطنية تعلن باقى إجراءات المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن باقى الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات.





وأكدت الهيئة عن بدء فترة الصمت الانتخابى لمرشحين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الأحد.

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات التى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فأنه الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يتبقى لها قيام الناخبين المصريين بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية خلال يومى 2 و3 نوفمبر، وتستقبل البعثات الدبلوماسية بطاقات الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويجرى التصويت فى الداخل يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر، وحتى 18 نوفمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى، وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى.

وحددت الهيئة الوطنية موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتضمن الجدول الزمنى قيام الناخبين بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات إبداء الرأى إلى مقار البعثات الدبلوماسية يومى 19 و20 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، وطباعتها وإرسالها يومى 3و4 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وتجرى انتخابات الإعادة فى الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة فى الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة فى الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة فى الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

أٌجريت عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فسوف تجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.