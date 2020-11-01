الحساب الرسمى للرئيس ينشر صور تفقده عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبدالفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورا من تفقد الرئيس لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد حى البنوك، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحى الحكومى، والذى سيضم مبانى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة. وأكد الرئيس، ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة جميع العاملين بتلك مواقع العمل.

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