هاتفيا .. السيسى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى سبل مواجهة الفكر المتطرف

صرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، تناول بالأساس بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضارى بين الأديان.





وأكد رئيس المجلس الأوروبى تعويل الجانب الأوروبى بشكل أساسى على دور مصر الذى يتسم بالاتزان والحكمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوى الداخلى، بل فى المحيط الإقليمى لمصر، التى أصبحت نموذجاً مستنيراً يحتذى به فى تفعيل مبادرات التعايش السلمى وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب. ومن جانبه، أكد الرئيس إن مصر، من واقع مسؤوليتها، وبثقلها الحضارى، ومن خلال مؤسساتها الدينية العريقة وفِى مقدمتها الأزهر الشريف لن تدخر جهداً فى الاستمرار بالاضطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، ومع جميع دول العالم للعمل على نشر قيـم الاعتـدال والتسـامح والتعايش السلمى ونبذ التطرف، وذلك من أجل كافة الشعوب والإنسانية جمعاء، وأن مصر ستستمر فى تقديم خبرتها وإمكانيتها فى هذا المجال لتحقيق هذا الهدف المنشود.

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