زعيم الأغلبية بمجلس النواب يشيد بالعلاقة التاريخية بين مصر وأوزبكستان

وبحث القصبى، مع سفير أوزبكستان لدى مصر أبيك عارف عثمانوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

وقال القصبى، خلال اللقاء اليوم الأحد، بسفير أوزبكستان لدى مصر، والمستشار السياسى للسفارة بختيار إدريسوف بمقر مجلس النواب، إن هذه الزيارة تعد الخامسة من نوعها لمجلس النواب وتمثل دلالة على عمق العلاقة بين البلدين، مشيدا بالعلاقة التاريخية العميقة بين الدولتين منذ عام1991، حيث أعلنت مصر تأييدها لاستقلال أوزبكستان.

ونوه القصبى إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة أوزبكستان فى عام 2018 وتم التوقيع خلالها على 11 اتفاقية، مشيرا إلى السعى لتوقيع اتفاقيات متعددة، منها تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين.

وأضاف أن هذا ما سوف نبدأ به عقب نهاية الانتخابات الحالية من توصيات بزيادة خطوط الطيران بين البلدين وكذلك تحدثنا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى زار أوزبكستان فى أكتوبر 2018 لزيادة المنح لطلاب العلم فى أوزبكستان.

ومن جانبه، قدم سفير دولة أوزبكستان بالقاهرة أبيك عارف عثمانوف الشكر للدكتور القصبى على حسن الاستقبال حيث تعد هذه الزيارة لمجلس النواب هى الزيارة الخامسة له.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لدولة أوزبكستان هامة جدًا لنا ولعبت دورًا فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتابع: القاهرة شهدت مؤخرًا انتخابات ناجحة حيث تعد مصر من أعظم الدول الديمقراطية ويشهد العالم بما فيها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عملا على تحقيق الإصلاحات الديمقراطية فى مصر والتى أثمرت كثيرًا فى النهوض بمصر ونريد أن نهنئكم بتشكيل مجلس الشيوخ ونتمنى أن تختتم بنجاح المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ونثق فى أن الانتخابات تختتم قريبا وبعدها يبدأ تشكيل مجموعة التعاون بين مصر أوزبكستان وتبدأ الجلسات بين البلدين.

وذكر أن الانتخابات أجريت فى أوزبكستان فى سبتمبر من العام الماضى وتم تشكيل مجموعة العمل بين البلدين وقام رئيس المجلس التشريعى بإرسال دعوة إلى رئيس مجلس النواب المصرى لزيارتنا على رأس وفد من البرلمان المصرى لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين لكى يكون التعاون عمليا وأرسلت لمجلس النواب مذكرة لتعزيز التعاون بين كلا البرلمانين ونأمل بأننا سنتمكن بعد انتهاء انتخابات النواب فى مصر من تفعيل تشكيل مجموعة التعاون بين البلدين لإقامة العلاقات بينهما لإقامة مؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئى.

واستطرد: إننا نتمنى أن تزورنا (القصبى) برفقة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ونبدأ صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين وأريد أن أنقل تحيات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الأزوبكستانى حيث تم اختيار (القصبى) سفيرا للسياحة لدولة أوزبكستان فى مصر لجمهورية مصر العربية.

ورحب القصبى بالوفد الأوزبكى، ونقل تحيات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.. وقال: سبق أن نقلت له دعوة من نظيره الأوزبكى ورحب بهذه الزيارة وبدأ فى الإعداد لها فعليا لولا جائحة "كورونا، هى التى دفعت لتأجيل هذه الزيارة ورئيس المجلس أكد حرصه الكامل على هذا الزيارة، وأشكر السفير على متابعته لكل الأمور السياسية داخل مصر وأشكره على التهنئة على تشكيل مجلس الشيوخ الجديد الذى يضم مجموعة من عمالقة النواب فى مصر ويجمعون بين الخبرة والحكمة.

وقال القصبى: بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والإمام الأكبر شيخ الأزهر فى 2018 شرفت أيضا بزيارتكم كمراقب دولى فى الانتخابات والتى تمت بنجاح وفقا للإجراءات الدستورية فى أوزبكستان ومن دواعى السعادة والفخر ما تقدم به رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بمنحى درجة سفير وأتمنى أن أوفق فى هذه المهمة وأرى أن أوزبكستان تمتلك المقومات السياحية حيث خرج منها العلماء الذين قادوا الأمة فكريًا ودينيًا.

وأعرب عن اعتقاده بأن المناخ مهيأ بين البلدين بعد الزيارة التاريخية لزيارة الرئيس السيسى وتوقيع أكثر من اتفاقية بين البلدين ونحتاج بذل بعض الجهد لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين ومن التوصيات العامة وجود خط طيران مباشر مكثف بين البلدين ونتابع حجم التبادل الاقتصادى والتجارة وربما هذا الخط يسهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

ولفت السفير الأوزبكى إلى أن رحلات الشارتر بدأت وأثناء جائحة كورونا وصلنا إلى 6 رحلات بين البلدين وهناك 3 شركات منها اثنتان من مصر والثالثة فى أوزبكستان، حيث زار حتى الآن 60 وفدا أوزبكستان من عام 2018 وحجم التبادل التجارى زاد عقب زيارة الرئيس السيسى وكذلك افتتحت 23 شركة مصرية فى مجالات النسيج والصيدلة والأثاث والمنتجات الجلدية وفى نوفمبر سوف ننظم زيارة لشركة السويدى من الخبراء.

وأعرب القصبى، عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين حيث إن المناخ أصبح مهيأ لمزيد من التعاون، وقال: بصفتى زعيم الأغلبية بمجلس النواب أؤكد كامل استعدادنا لمزيد من التعاون المشترك ما بين مصر وأوزبكستان.